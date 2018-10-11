Путин назначил исполняющих обязанности глав Курской области и Башкирии
Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернатора Курской области и главы Башкирии.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ими стали глава Росавтодора Роман Старовойт и глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров, пишет ТАСС. Позже подтверждения появились и на сайте Кремля.
Напомним, что сегодня три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Все они ранее значились в списках губернаторов, которые могут быть уволены до следующих выборов.ОбществоВласть
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