Путин назначил исполняющих обязанности глав Курской области и Башкирии

Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернатора Курской области и главы Башкирии.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ими стали глава Росавтодора Роман Старовойт и глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров, пишет ТАСС. Позже подтверждения появились и на сайте Кремля.

Напомним, что сегодня три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Все они ранее значились в списках губернаторов, которые могут быть уволены до следующих выборов.