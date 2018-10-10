Из России с любовью: за полгода физлица вывели за границу более $20 миллиардов
В основном деньги уходят в Швейцарию, США и Великобританию
Во втором квартале 2018 года физические лица перевели за пределы России более $12 млрд. В среднем за одну транзакцию в США и Великобританию уходило $300—326, а в Швейцарию — $11,8 тыс. Возвращается в страну, как правило, около половины ушедших денег. Так, по подсчетам «Реального времени», с начала года чистая утечка составила $11,2 млрд, а за 2010—2017 гг. она превысила $230 млрд.
Больше всего российских денег отнюдь не в Китае
В апреле—июне 2018 года физические лица (резиденты и нерезиденты) вывели из России $12,1 млрд. Обратно при этом вернулось меньше $5,8 млрд. Сальдо трансграничных денежных переводов, таким образом, остается отрицательным (-$6,3 млрд).
Как видно из данных ЦБ, деньги из страны уводили в основном резиденты. Около половины всех перечисленных ими средств ($4,5 млрд из $9,1 млрд) — это переводы на собственные счета в других юрисдикциях. Свыше $1 млрд было оформлено как «безвозмездные перечисления». Еще $960 млн население перечислило за границу в качестве оплаты за товары и услуги. В частности, $160 млн в совокупности потрачено на образование, а также медицинские и консультационные услуги.
|Показатель
|II кв. 2018 г.
|I кв. 2018 г.
|IV кв. 2017 г.
|III кв. 2017 г.
|II кв. 2017 г.
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Всего
|5.124
|9.148
|4.697
|7.987
|5.353
|в том числе:
|1) перечисление собственных средств
|1.362
|4.466
|1.513
|3.806
|1.269
|2) безвозмездные перечисления и поступления
|592
|1.158
|523
|985
|653
|3) кредиты
|3а) привлечение кредитов
|182
|434
|241
|356
|369
|3б) погашение кредитов
|178
|133
|236
|61
|548
|3в) проценты по кредитам
|9
|3
|9
|3
|19
Большую часть своих средств физлица (включая нерезидентов) отправили в дальнее зарубежье — $8,6 млрд; тогда как на страны СНГ пришлось менее трети от общей суммы переводов. Главным адресатом отправлений из России была Швейцария: туда перечислено немногим меньше $2 млрд, или 16% от всего объема переводов. В среднем за одну транзакцию из России в Швейцарию утекало $11,8 тыс.
На втором и третьем месте по сумме переводов — США и Великобритания: туда из России ушло соответственно $729 и $711 млн. Средняя сумма операции составила $300 и $326. В десятку крупнейших направлений трансграничных переводов вошли также Латвия, Испания, Германия, Монако, Кипр, Австрия и Китай. В этих странах в общей сложности осело $2,4 млрд российских денег. В случае с СНГ большая часть поступлений из России ушла в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан — в сумме $2,4 млрд.
Интересно, что переводы в Швейцарию, США и Великобританию осуществляли в основном граждане России, тогда как среди тех, кто направлял деньги в страны СНГ, доля резидентов была значительно меньше.
В Россию деньги шли тоже преимущественно из дальнего зарубежья, оттуда поступило без малого 85% от общей суммы переводов в пользу физических лиц. Крупнейшим государством-контрагентом в данном случае также оказалась Швейцария — с территории этой страны в Россию было переведено $1,2 млрд (средняя сумма одной транзакции — $40,3 тыс.). Поступления из США составили $824 млн, а на третьем месте оказалась Латвия с суммой $432 млн. В топ-10 крупнейших контрагентов по переводам в Россию вошли также Великобритания, Германия, Кипр, Люксембург, Сингапур, ОАЭ и Израиль. В совокупности оттуда пришло столько же, сколько из Швейцарии — $1,2 млрд.
За переводами в Россию обычно стоит то, что физические лица задействуют свои зарубежные счета для пополнения собственных кошельков. В целом тот факт, что денег из страны уходит больше, чем возвращается, — конечно, не новость. Сальдо этих операций никогда не было положительным, говорит ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Так, за первые 6 месяцев этого года чистая утечка капитала со стороны физлиц превысила $11,2 млрд, а за 2010—2017 гг. она составила $233,9 млрд.
Поступления в Россию
|Страна
|II кв. 2018
|I кв. 2018
|IV кв. 2017
|III кв. 2017
|II кв. 2017
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|в пользу физических лиц, всего
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|5.761
|436
|5.301
|414
|5.991
|Страны дальнего зарубежья
|4.883
|509
|4.492
|491
|5.058
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.173
|40.328
|1.090
|46.426
|1.347
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|824
|1.456
|378
|694
|427
|ЛАТВИЯ
|432
|65
|527
|83
|419
ПФО: деньги уходят через Татарстан и Самарскую область
Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший оборот трансграничных переводов во втором квартале был в Татарстане. С территории республики резиденты и нерезиденты вывели из страны $106,4 млн, а обратные поступления составили $14,7 млн. Однако лидером по объему переводов Татарстан был не всегда. К примеру, в октябре—декабре 2017 года республика находилась только на третьем месте в ПФО (первое тогда заняла Самарская область, второе — Нижегородская область).
В апреле—июне этого года Самарская область с небольшим отрывом отставала от Татарстана: перечисления физлиц из России превысили $87 млн, в Россию — $31,3 млн. С третьего по пятое места заняли Нижегородская область, Пермский край и Башкортостан. Там физические лица перечислили за пределы страны суммарно свыше $92 млн, а получили свыше $51 млн. Регионами с самым небольшим оборотом переводов являются Мордовия, Чувашия и Марий Эл: в трех этих субъектах он составил в общей сложности $10,7 млн.
Татарстан вместе с самым большим объемом переводов имеет и самую масштабную чистую утечку средств: отрицательное сальдо переводов в регионе достигает почти $92 млн. Для сравнения: в Самарской области разрыв между выведенной и пришедшей суммой был равен $55,8 млн, в Нижегородской — $22,3 млн.
При этом в шести регионах Приволжского округа сальдо было положительным. Речь идет о Марий Эл ($0,4 млн), Чувашии ($0,7 млн), Оренбургской ($1,1 млн), Пензенской ($1,4 млн), Саратовской ($2,6 млн) и Ульяновской ($4,1 млн) областях.
|Регион ПФО
|II кв. 2018
|I кв. 2018
|IV кв. 2017
|III кв. 2017
|II кв. 2017
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Республика Татарстан
|14,7
|106,4
|121,1
|-91,7
|16,4
|Самарская область
|31,3
|87,1
|118,5
|-55,8
|25,5
|Нижегородская область
|25,4
|47,7
|73,1
|-22,3
|19,3
|Пермский край
|9,9
|23,6
|33,4
|-13,7
|7,7
|Республика Башкортостан
|15,9
|20,9
|36,8
|-4,9
|14,1
|Удмуртская Республика
|3,3
|11,0
|14,3
|-7,7
|3,2
|Саратовская область
|10,0
|7,4
|17,4
|2,6
|6,1
|Кировская область
|1,9
|4,9
|6,8
|-3,0
|1,9
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