Из России с любовью: за полгода физлица вывели за границу более $20 миллиардов

В основном деньги уходят в Швейцарию, США и Великобританию

Во втором квартале 2018 года физические лица перевели за пределы России более $12 млрд. В среднем за одну транзакцию в США и Великобританию уходило $300—326, а в Швейцарию — $11,8 тыс. Возвращается в страну, как правило, около половины ушедших денег. Так, по подсчетам «Реального времени», с начала года чистая утечка составила $11,2 млрд, а за 2010—2017 гг. она превысила $230 млрд.

Больше всего российских денег отнюдь не в Китае

В апреле—июне 2018 года физические лица (резиденты и нерезиденты) вывели из России $12,1 млрд. Обратно при этом вернулось меньше $5,8 млрд. Сальдо трансграничных денежных переводов, таким образом, остается отрицательным (-$6,3 млрд).

Как видно из данных ЦБ, деньги из страны уводили в основном резиденты. Около половины всех перечисленных ими средств ($4,5 млрд из $9,1 млрд) — это переводы на собственные счета в других юрисдикциях. Свыше $1 млрд было оформлено как «безвозмездные перечисления». Еще $960 млн население перечислило за границу в качестве оплаты за товары и услуги. В частности, $160 млн в совокупности потрачено на образование, а также медицинские и консультационные услуги.

Трансграничные переводы физических лиц-резидентов, млн долларов США

Показатель II кв. 2018 г. I кв. 2018 г. IV кв. 2017 г. III кв. 2017 г. II кв. 2017 г. Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 5.124 9.148 4.697 7.987 5.353 в том числе: 1) перечисление собственных средств 1.362 4.466 1.513 3.806 1.269 2) безвозмездные перечисления и поступления 592 1.158 523 985 653 3) кредиты 3а) привлечение кредитов 182 434 241 356 369 3б) погашение кредитов 178 133 236 61 548 3в) проценты по кредитам 9 3 9 3 19

Большую часть своих средств физлица (включая нерезидентов) отправили в дальнее зарубежье — $8,6 млрд; тогда как на страны СНГ пришлось менее трети от общей суммы переводов. Главным адресатом отправлений из России была Швейцария: туда перечислено немногим меньше $2 млрд, или 16% от всего объема переводов. В среднем за одну транзакцию из России в Швейцарию утекало $11,8 тыс.

На втором и третьем месте по сумме переводов — США и Великобритания: туда из России ушло соответственно $729 и $711 млн. Средняя сумма операции составила $300 и $326. В десятку крупнейших направлений трансграничных переводов вошли также Латвия, Испания, Германия, Монако, Кипр, Австрия и Китай. В этих странах в общей сложности осело $2,4 млрд российских денег. В случае с СНГ большая часть поступлений из России ушла в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан — в сумме $2,4 млрд.

Интересно, что переводы в Швейцарию, США и Великобританию осуществляли в основном граждане России, тогда как среди тех, кто направлял деньги в страны СНГ, доля резидентов была значительно меньше.

В Россию деньги шли тоже преимущественно из дальнего зарубежья, оттуда поступило без малого 85% от общей суммы переводов в пользу физических лиц. Крупнейшим государством-контрагентом в данном случае также оказалась Швейцария — с территории этой страны в Россию было переведено $1,2 млрд (средняя сумма одной транзакции — $40,3 тыс.). Поступления из США составили $824 млн, а на третьем месте оказалась Латвия с суммой $432 млн. В топ-10 крупнейших контрагентов по переводам в Россию вошли также Великобритания, Германия, Кипр, Люксембург, Сингапур, ОАЭ и Израиль. В совокупности оттуда пришло столько же, сколько из Швейцарии — $1,2 млрд.

За переводами в Россию обычно стоит то, что физические лица задействуют свои зарубежные счета для пополнения собственных кошельков. В целом тот факт, что денег из страны уходит больше, чем возвращается, — конечно, не новость. Сальдо этих операций никогда не было положительным, говорит ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Так, за первые 6 месяцев этого года чистая утечка капитала со стороны физлиц превысила $11,2 млрд, а за 2010—2017 гг. она составила $233,9 млрд.

Трансграничные переводы физических лиц по странам-контрагентам

Поступления в Россию



Страна II кв. 2018 I кв. 2018 IV кв. 2017 III кв. 2017 II кв. 2017 в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего в пользу физических лиц, всего сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 5.761 436 5.301 414 5.991 Страны дальнего зарубежья 4.883 509 4.492 491 5.058 из них: ШВЕЙЦАРИЯ 1.173 40.328 1.090 46.426 1.347 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 824 1.456 378 694 427 ЛАТВИЯ 432 65 527 83 419

ПФО: деньги уходят через Татарстан и Самарскую область

Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший оборот трансграничных переводов во втором квартале был в Татарстане. С территории республики резиденты и нерезиденты вывели из страны $106,4 млн, а обратные поступления составили $14,7 млн. Однако лидером по объему переводов Татарстан был не всегда. К примеру, в октябре—декабре 2017 года республика находилась только на третьем месте в ПФО (первое тогда заняла Самарская область, второе — Нижегородская область).

В апреле—июне этого года Самарская область с небольшим отрывом отставала от Татарстана: перечисления физлиц из России превысили $87 млн, в Россию — $31,3 млн. С третьего по пятое места заняли Нижегородская область, Пермский край и Башкортостан. Там физические лица перечислили за пределы страны суммарно свыше $92 млн, а получили свыше $51 млн. Регионами с самым небольшим оборотом переводов являются Мордовия, Чувашия и Марий Эл: в трех этих субъектах он составил в общей сложности $10,7 млн.

Татарстан вместе с самым большим объемом переводов имеет и самую масштабную чистую утечку средств: отрицательное сальдо переводов в регионе достигает почти $92 млн. Для сравнения: в Самарской области разрыв между выведенной и пришедшей суммой был равен $55,8 млн, в Нижегородской — $22,3 млн.

При этом в шести регионах Приволжского округа сальдо было положительным. Речь идет о Марий Эл ($0,4 млн), Чувашии ($0,7 млн), Оренбургской ($1,1 млн), Пензенской ($1,4 млн), Саратовской ($2,6 млн) и Ульяновской ($4,1 млн) областях.

Трансграничные переводы физических лиц в ПФО

Регион ПФО II кв. 2018 I кв. 2018 IV кв. 2017 III кв. 2017 II кв. 2017 Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Республика Татарстан 14,7 106,4 121,1 -91,7 16,4 Самарская область 31,3 87,1 118,5 -55,8 25,5 Нижегородская область 25,4 47,7 73,1 -22,3 19,3 Пермский край 9,9 23,6 33,4 -13,7 7,7 Республика Башкортостан 15,9 20,9 36,8 -4,9 14,1 Удмуртская Республика 3,3 11,0 14,3 -7,7 3,2 Саратовская область 10,0 7,4 17,4 2,6 6,1 Кировская область 1,9 4,9 6,8 -3,0 1,9