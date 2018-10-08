Башкиры Зауралья договорились создать «народные дружины» после драки с чеченцами в Баймакском районе

На минувших выходных после массовой драки с рабочими из Чечни в Баймакском районе башкирская молодежь Зауралья провела традиционное собрание — йыйын. На нем было решено создать «народные дружины».

Инициировали собрание общественники из организации «Башкорт». Председатель организации Фаиль Алсынов подтвердил «Реальному времени», что сбор был назначен именно из-за драки в Темясово. Однако на нем обсуждались и другие вопросы, волнующие молодежь.

Напомним, что конфликт в селе Темясово Баймакского района начался на прошлых выходных. Рабочие расположенного неподалеку от села карьера, приехавшие из Чечни, зашли в магазин за шаурмой. Как рассказала позже 18-летняя продавщица, они грубо с ней разговаривали, облили пивом и угрожали ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Чуть позже местные парни решили «спросить с обидчиков». Между сторонами завязалась драка, в результате которой серьезно пострадали несколько человек.