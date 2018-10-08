Полиция Уфы задержала основателя группировки «Галимовские» — СМИ

В Уфе полиция задержала криминального авторитета Альберта Галимова, основавшего группировку «Галимовские». Правоохранители подозревают 53-летнего мужчину в вымогательстве.

Задержание Галимова прошло в тот момент, когда авторитет и его помощники требовали с предпринимателя 500 тысяч рублей, пишет «Собкор02».

По информации издания, Кировский райсуд Уфы уже отправил Галимова под арест.

Основатель группировки провел за решеткой 10 лет и освободился в 2016-м. После задержания полиция обнаружила у него пистолет с кобурой, бейсбольную биту, кастет и нож в чехле. Также у Галимова нашлись при себе более 150 тысяч рублей.