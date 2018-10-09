Временный мэр Уфы об укладке асфальта в лужи: «Таких резонансных вещей, пожалуйста, не допускайте»

Врио главы администрации Уфы Салават Хусаинов прокомментировал историю с укладкой асфальта в лужи во дворе одного из домов по улице Комсомольской. По его словам, коммунальщики не должны проводить работы непрофессионально.

«Начальник ЖЭУ где-то благотворительностью занималась, откуда-то достала асфальт и укладывает в лужи. Любое нормальное дело до абсурда можно довести», — приводит слова Хусаинова ProUfu.ru.

Врио мэра Уфы подчеркнул, что понимает местных жителей, возмутившихся процессом укладки асфальта. На видео можно различить лужу, в которую укладывался асфальт. Ее длина составляет около 50 метров, отметил на оперативном совещании в мэрии чиновник.