«В отличие от Хамитова, Хабиров решителен». Врио главы Башкортостана считают эффективным аппаратчиком

Политтехнологи высоко оценивают преемника, но напоминают о тяжелом «наследстве» в регионе

«Губернаторопад» в России продолжился ровно так, как две недели назад предсказывал политолог и экс-замруководителя администрации президента Башкортостана Аббас Галлямов — отставкой Рустэма Хамитова. Почти год — до губернаторских выборов — руководить республикой будет прошедший 10-летнюю «стажировку» в Москве, но воспринимаемый в республике, в отличие от Хамитова, по-настоящему своим Радий Хабиров. Об ожидаемых результатах кадровой перестановки и перспективах нового ставленника Кремля читайте в материале «Реального времени».

Как в Уфе «Хамить итегеҙ!» сменили на «Хәбәр итегеҙ!»

Накануне, когда Башкирия отмечала День республики, стало известно об отставке Рустэма Хамитова с поста главы РБ. На его кресло назначен Радий Хабиров, пока с приставкой «врио». Пользователи соцсетей уже вдоволь насмеялись о смене главного рулевого региона. Разумеется, были шутки про приятный подарок от «башлыка», «самый лучший день времен Хамитова». Так, обновили и старый анекдот: «После ухода Рахимова все вывески «Рәхим итегеҙ!» (Добро пожаловать!) поменяли на «Хамить итегеҙ!» (Хамите!). Ждем «Хәбәр итегеҙ!» (Сообщайте)».

Напомним, Рустэм Закиевич, объявляя о своем уходе, заявил, что губернаторская работа непростая и «такая деятельность по плечу прежде всего новым, молодым поколениям».

Who is Mr. Khabirov? Пройдемся по его биографии.

Ему 54 года, то есть младше своего предшественника на 10 лет. Опять же, в отличие от Хамитова, который родился в Кемеровской области, Радий Фаритович — уроженец Башкирии (деревня Сайраново Ишимбайского района БАССР). Что касается «пятой графы», здесь претензий у коренного населения республики быть не должно — он представитель титульной нации, происходит из башкирского рода Юрматы.

После армии поступил на юрфак БашГУ, затем преподавал на кафедре госправа и советского строительства. В университете получил и первый опыт руководителя — возглавлял студенческий профком.

После развала Советского Союза Башкирия начала укреплять связи с зарубежными странами, прежде всего с Турцией. И молодого преподавателя направили в Анкару, где он закончил магистратуру Университета Билькент. Вернувшись на родину, продолжил работать в родном вузе. Защитил кандидатскую (к.ю.н.). За это время юридический факультет БашГУ вырос в целый Институт права, деканом которого стал Радий Фаритович.

В 2003 году его позвали руководить администрацией президента Башкортостана. Именно тогда о нем впервые начали говорить как о сером кардинале башкирской политики. Злые языки именно ему приписывают обеспечение «нужных результатов» на различных выборах. Ходили слухи, что все важные решения в республике принимал именно Хабиров, а не Рахимов.

«Стажировка» в Москве

Однако, как писали СМИ, в 2008 году его отношения с президентом РБ Муртазой Рахимовым не заладились, поскольку «бабай» видел в нем возможного претендента на этот пост. Хабиров переходит работать в Кремль с Владиславом Сурковым. Сам же бывший глава администрации Рахимова говорил, что его уход согласован с Муртазой Губайдулловичем и не вызывал никаких возражений.

Первый год работы в Москве он был директором департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием и политическими партиями управления президента РФ. А с 2009 года и последующие 7 лет — заместителем начальника управления президента России по внутренней политике. В частности, он курировал работу Госдумы.

К слову, когда Рахимова в 2010 году «ушли» с поста президента Башкирии, опять же многие намекали на «руку Хабирова». Некоторые эксперты считали, что он вернется в Уфу в качестве будущего главы РБ. Другие же отмечали, что именно он назначил Хамитова в республике.

Руководство Красногорском

В конце 2016 года Радий Фаритович неожиданно покидает Кремль, а в начале 2017 года возглавляет Красногорск — город, который становится административным центром Московской области.

Стоит отметить, что Радий Фаритович редко дает интервью и комментарии и считается непубличным человеком. Можно в Сети найти лишь его пару интервью. Новый статус — мэр города — предполагает открытость. В середине февраля 2017 года Хабиров завел аккаунт в Facebook, объяснив, что такой шаг необходим для муниципального чиновника.

В апреле он пригласил к себе на работу выходца из башкирских коридоров власти, поллиттехнолога Ростислава Мурзагулова — в качестве своего заместителя, курирующего вопросы инвестиционного развития, торговли, предпринимательства, инноваций, связи с общественностью и организациями, спорта и выборов. Впоследствии Общественную палату города возглавил еще один башкирский политик — Рустем Ахмадинуров. В состав этого совещательного органа тогда попал и политолог Аббас Галлямов, который ранее работал в администрации Рахимова, а позже и Хамитова. Также палату пополнили актер Дмитрий Харатьян, певец Валерий Меладзе, член ОП России Максим Григорьев, актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, пловец Шаварш Карапетян, футболист и тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран и знаток игры «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов.

С новым мэром стали появляться сообщения о новом инфраструктурном развитии города: прокладывались дороги, открывались парки, строились жилые дома и различные учреждения. К слову, тогда в Красногорске поселился и знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который в сентябре 2018 года стал муниципальным депутатом.

Все это время Хабиров считался претендентом на кресло главы РБ. По рейтингам элит Башкирии, составленным «Реальным временем», он еще в июне занимал 21—23-е место по степени влиятельности на процессы в республике. Некогда популярный телеграм-канал «Усы Хамитова» в интервью нашей интернет-газете назвал Радия Хабирова «вечным кандидатом».

— К нему тянется значительная часть республиканских элит, чиновников, купечества и общественных активистов. Злые языки говорят, что свою «маленькую Башкирию» Хабиров себе построил в Подмосковье, перетащил туда кучу друзей из РБ. При работе в АП РФ Хабиров никого к себе так и не взял на работу, полагая, что товарищи должны дожидаться и быть готовыми к его возвращению в Уфу, — отмечали авторы ресурса еще весной.

Почему именно Хабиров?

— Он местный, но при этом имеет богатый московский опыт, — подчеркнул Аббас Галлямов, которого «Реальное время» попросило пояснить, почему Кремль остановил свой выбор на Хабирове. — Он работал и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне. В отличие от Хамитова, Хабиров решителен: первый задумывал грандиозные планы и никогда их не реализовывал до конца, у второго такого не будет, и все, что возможно сделать, будет сделано.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что других кандидатов, кроме Радия Хабирова, и не было. При этом отношения с прежним главой республики непростые, чего не скажешь о его предшественнике Муртазе Рахимове.

— Хабиров давно вынашивал планы по возвращению в республику на коне, у него сейчас это удалось. Отношения с Хамитовым у него напряженные, долгое время были аппаратные противостояния, но условия захода в регион Хабирова не предполагают какой-либо критики или принижения роли Хамитова в республике. Здесь будет все дипломатично. Хамитов тоже достойно поработал. У федерального центра, в общем-то, по ключевым вопросам нет претензий. Что касается Рахимова — да, Хабиров был в его команде, но сейчас ему важно, конечно, эту фигуру не преувеличить. Все-таки Рахимов — это прошлое республики, да, оно долгое, но тем не менее. Сейчас уже другие времена. И позиционировать себя как члена команды Рахимова тоже вряд ли стоит, хотя там определенный пиетет к нему будет, но это больше формально, — рассуждает Михайличенко.

О фигуре Радия Хабирова отзывается положительно, отмечая, что у него федеральный бэкграунд.

— Фигура очень сильная. В общем-то, он себя зарекомендовал как достаточно жесткий и как эффективный аппаратчик. Эти качества ему, безусловно, помогут выстроить в республике региональную вертикаль, при том что я позитивно оцениваю роль Хамитова в республике. Очевидно, что кадровая политика последнего была провалена, это сыграло для него определенную роль — всякие министры, которые в одном предложении делают две грамматические ошибки. Я думаю, что Хабирову крайне важно избежать непопулярных решений и спокойно избраться. Его стилистика, позиционирование должны быть направлены не на один этнос — башкир, они и так его воспринимают как своего, а получать голоса и симпатии других этносов — русских и татар. Но он же выступил, сказал, что в первую очередь его будет беспокоить благосостояние населения. В общем-то, это такая беспроигрышная карта, ну а что еще сказать? На рост величия суверенитета Башкортостана уже не можем, наверное, налегать, республика прочно встроена в вертикаль, поэтому все будет классическим образом, — отмечает Михайличенко.

Он считает, что фигура Рахимова далеко не временная. «Фактически выборы лишь легитимируют решение, которое было сделано вчера. Что мы можем от него ждать? Большего лоббирования республики на федеральном уровне с целью получения преференций, финансирования по национальным проектам», — отмечает эксперт.

По конфликту с «Башкирской содовой компанией» он подчеркивает, что это серьезный вопрос, все-таки Хабиров — выходец из Ишимбайского района, а это точка наибольшего социального недовольства политикой компании. «Я думаю, Хабирову сейчас крайне нежелательно удовлетворять интересы БСК, хотя я вполне допускаю, что именно их лоббистский потенциал сыграл значительную роль в отставке Хамитова», — ответил Михайличенко.

Президент уверен, что Хабиров справится

Главный редактор ИА «Башинформ» в 2010—2016 годах, а ныне директор ИА «МедиаКорСеть» Шамиль Валеев считает, что это ожидаемое назначение после 7 лет после безвременья в республике.

— Политическая система республики испытывала дефицит в категории крепкого руководителя, по человеческой фактуре Хабиров на эту роль приемлемый. Был конфликт с окружением Рахимова 10-летней давности, на него пытались возвести напраслину, накрутить уголовные дела, чтобы препятствовать назначению в администрацию президента России, но это история 2008 года. Потом они встречались в 2014 году, уже дружелюбно, крепко обнимались. Думаю, что все вопросы решены, не вижу преград. Что касается отношений с Хамитовым, то они были конструктивные, рабочие, о тонкостях не знаю, работали в географически разных местах и в разное время. Не думаю, что у них есть какие-то противоречия, — уверен Валеев.

Эксперт называет проблемы, с которыми придется справляться Хабирову.

— Ему достались проблемы в виде несбалансированной системы управления, ряда нелояльных муниципалитетов, некой забюрократизированной системы, думаю, наследство досталось тяжелое, но от него многое зависит. Раз президент делает ставку на Хабирова, зная его деятельность хорошо, значит, он уверен что тот справится, — считает Валеев.

В то же время для избрания на пост главы региона ему придется постараться: «За время его отсутствия регион стал серым середнячком, предстоит укладывать все башкортостанское общество в единую логику правительства, особенно раздробленные элиты и выравнивать перекосы внутренней политики», — считает эксперт. К слову, летом Шамилю Валееву приходилось встречаться с Хабировым в Москве на Красной Площади: «Вижу в нем крепкого мужика, который не боится вызовов, который за это время стал очень мудрым человеком».

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий придерживается мнения, что ситуация с назначением Радия Хабирова довольно специфична.

— Разговор об отставке Хамитова шел полтора года, но такие разговоры могут идти годами и ничем не заканчиваться. То, что отставку ждали, ни о чем не говорит. Сейчас, учитывая, как происходят дела в других регионах, Кремль пошел по рискованному пути с заменой губернаторов. Ситуация в Башкортостане несколько специфична: это одна из республик, где процесс выборов жестко контролируется. В этом смысле назначение нового человека, скорее всего, не будет связано с какими-то серьезными рисками на выборах. Не вижу большого риска для Хабирова на данный момент, но еще пройдет целый год. Не знаем, как будет ситуация развиваться, — комментирует Кагарлицкий.