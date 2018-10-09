В Уфе ФАС отменила конкурс мэрии на создание платных парковок

Башкирское Управление ФАС отменило результаты конкурса на создание платных парковок, проведенного мэрией Уфы. Этот конкурс предполагал подписание концессионного соглашения о развитии сети платных парковок в городе.

Решение и предписание УФАС пока не опубликованы, пишет «Коммерсант».

С жалобами в УФАС обратились московское ООО «Промсистем», ульяновское ООО «Проф-ИТ групп» (крупный российский разработчик IT), уфимское ООО «Уфастройкерамика» (связано с группой «Башкирский кирпич» предпринимателя Вадима Гатауллина) и ПАО «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома»), направлявшие заявки на участие в конкурсе.

Заявители просили признать действия администрации нарушающими федеральное законодательство о защите конкуренции. Они, в частности, указывали на то, что их заявки оценивались как заявки участников конкурса, между тем это был всего лишь доконкурсный отбор — сам конкурс не объявлялся, его условия не публиковались.

Напомним, что власти Уфы оценили инвестиции в систему платных парковок в 1,2 млрд рублей. О планах мэрии Уфы ввести в городе платные парковки стало известно в октябре 2017 года. Тогда градоначальник Ирек Ялалов заявлял, что платные парковки в столице РБ позволят развивать общественный транспорт и каршеринг.