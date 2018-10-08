Чеченский правозащитник записал видео о массовой драке в Башкирии

Правозащитник из Чечни Ахмед Басаров записал видео с участниками массовой драки у села Темясово в Баймакском районе Башкирии. По его словам, виновниками драки являются некие националисты-провокаторы.

«На провокации не поддавайтесь. Не было такого, чтобы башкиры и чеченцы были бы между собой врагами. Я думаю оба народа заслуживают уважения», — говорит на видео правозащитник.

По словам Басарова, семерых участников драки со стороны рабочих из Чечни уже выпустили. Еще один будет освобожден 10 октября. Под арестом останется последний, обвиняемый по статье 111 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, что после конфликта в Темясово молодежь башкирского Зауралья решила организовать «народные дружины».



