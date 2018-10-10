Немецкие ученые выступили против разработки шиханов в Башкирии

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Профессор геологии Роланд Оберхансли и его супруга, профессор-палеонтолог Хеди Оберхансли из Германии выступили против разработки шиханов в Башкирии для нужд Башкирской содовой компании.

В ходе своего визита в республику они побывали в геопарке «Янган-Тау», а также совершили восхождение на башкирские шиханы, сообщает вестник Русского географического сообщества.

«Я думаю, что нужно сделать все, что бы защитить шиханы. Я прочитал в старых записях Международного союза геологических наук, что и раньше были движения в защиту этих гор. Я осведомлен, что эти природные памятники защищаются республикой Башкортостан, и считаю, что этот закон обязательно должен оставаться в силе. Эти горы должны быть сохранены, так как они уникальны. Я думаю, мы потеряем очень важное место на планете если оно исчезнет лишь по экономическим причинам», — заявил Роланд Оберхансли.

Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) требует передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступают против. В этом году противостояние компании и общественности вышло на новый уровень.