Полпред президента в ПФО официально представил врио главы Башкирии Радия Хабирова

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил республиканскому правительству и депутатам врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Церемония состоялась в Доме Госсобрания республики в субботу, 13 октября. По словам Комарова, среди главных достижений Хамитова — проведение в Уфе саммитов ШОС и стран БРИКС, а также его твердая позиция по сохранению культуры народов республики.

«Это политик, хорошо знакомый жителям Башкортостана. Он прекрасно разбирается в специфике региона», — приводит слова полпреда ТАСС.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Вчера Хабиров дал первое интервью после назначения на должность.



