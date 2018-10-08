Глава «Социнвестбанка» Радик Ахметшин покидает свой пост

Председатель правления «Социнвестбанка» Радик Ахметшин уходит в отставку. Он занимал эту должность с 2015 года.

С 10 октября временно исполнять обязанности предправления будет заместитель по операционной работе Дмитрий Овчинников.

Кроме того свой пост покидает заместитель председателя правления «Социнвестбанка» Олег Федяков, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что на сегодня «Социнвестбанк» проходит процедуру санации, которая была введена в августе 2015 года. Он на 100% принадлежит банку «Российский капитал».