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Рустэм Хамитов объявил об уходе из политики

10:43, 13.10.2018 1
Рустэм Хамитов объявил об уходе из политики
Фото: kremlin.ru

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что планирует уйти из политики. Об этом он сообщил на церемонии по представлению врио главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам Хамитова, вместо участия в политических и общественных движениях он будет заниматься производством, научной и исследовательской деятельностью.

«Я буду, прежде всего, стараться помогать новой команде, новому главе республики. Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка», — цитирует Хамитова «Интерфакс».

Напомним, сегодня полпред президента в ПФО официально представил врио главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

ОбществоВласть Башкортостан
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