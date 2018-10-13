Рустэм Хамитов объявил об уходе из политики

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что планирует уйти из политики. Об этом он сообщил на церемонии по представлению врио главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам Хамитова, вместо участия в политических и общественных движениях он будет заниматься производством, научной и исследовательской деятельностью.

«Я буду, прежде всего, стараться помогать новой команде, новому главе республики. Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка», — цитирует Хамитова «Интерфакс».

Напомним, сегодня полпред президента в ПФО официально представил врио главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.