На автостоянке ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке обрушилась одна из плит

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В Стерлитамаке на автостоянке ТЦ «Фабри» обрушилась одна из плит несущей конструкции. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел 10 октября примерно в 21.00. При обрушении никто из людей не пострадал. По словам пользователей, 10-метровая плита переломилась строго по середине и обвалилась на пол автостоянки.



Стоит отметить, что претензии к качеству строительства торгового центра «Фабри» возникают с самого функционирования второй очереди комплекса, которое было завершено пять лет назад. Общественники даже устраивали пикетирование у ТЦ, требуя тщательной проверки строительных норм и правил при возведении «Фабри», но никто из руководящих лиц города и чиновников из надзорных ведомств, не обратил на это внимание.