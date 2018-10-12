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Выборы главы Башкирии запланированы на сентябрь 2019 года

11:19, 12.10.2018
Выборы главы Башкирии запланированы на сентябрь 2019 года
Фото: wikipedia.org / Evgeny Feldman

Выборы руководителя Башкортостана состоятся в сентябре 2019 года.

По информации РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК региона, голосование пройдет во второе воскресенье сентября следующего года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

ОбществоВласть Башкортостан
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