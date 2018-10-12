Выборы главы Башкирии запланированы на сентябрь 2019 года

Выборы руководителя Башкортостана состоятся в сентябре 2019 года.

По информации РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК региона, голосование пройдет во второе воскресенье сентября следующего года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.