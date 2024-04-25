Мэрия Челнов потратит 4,6 миллиона рублей на «чайную» карусель в парке Победы

Фото: скриншот realnoevremya.ru с google.com

Власти Набережных Челнов в очередной раз собираются обновить аттракционы в парке Победы. На этот раз они планируют приобрести карусель в виде чайного сервиза. Чиновники выделили на ее закупку 4,6 миллиона рублей. Что будет из себя представлять новая забава для челнинцев, какую карусель покупали в прошлом году и как страдали дети в парке — читайте в материале «Реального времени».



Аттракцион в виде чайного сервиза

Мэрия Набережных Челнов выделит 4,6 миллиона рублей на закупку новой карусели. Аттракцион установят в парке Победы. Он будет состоять из стационарной и подвижной части. В документации отмечается, что сам аттракцион необходимо оформить в виде чайного сервиза. Вместе с тем в исполкоме просят, чтобы у них была возможность модифицировать стеклопластиковое оформление.

Подвижная часть будет состоять из 12 секторов, скрепленных между собой. В собранном состоянии карусель будет представлять собой площадку на опорных колесах с полиуретановым покрытием и диск, с креплениями для пассажирских модулей. На подвижной части установят пассажирские модули с индивидуальным вращением, крутить их смогут сами гости аттракциона. Пассажирский модуль выполнен в виде «чашки». Также на подвижной части в центре платформы установят центральную фигуру в виде чайника.

В карусель поместится 18 человек. скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Количество посадочных мест на карусели рассчитано на 18 человек, в модуль будут сажать по три пассажира. Сами кабинки смогут крутиться по шесть оборотов в минуту. Продолжительность цикла составляет 10 минут. Вместе с самим аттракционом привезут и ограждение.

Карусель доставят в Челны и установят ее в течение 70 дней с момента заключения договора. Отметим, что подобный аттракцион в парке уже есть.

В 2023 году власти города закупили «Зигзаг»

В марте прошлого года сообщалось, что в парке Победы установили новый маятниковый аттракцион «Зигзаг». На его приобретение было потрачено 6,6 миллиона рублей. Согласно документации указывалось, что балансиры «Зигзага» вращаются в противоположные стороны и несут на себе механизмы вращения с каруселью и сидениями.

В прошлом году в парке появился новый аттракцион. скриншот realnoevremya.ru с google.com

Качели вмещают восемь человек, допуск на них разрешен посетителям старше 10 лет, выше 140 см и не тяжелее 100 килограммов. Габариты аттракциона — 7,2 м в длину, 9 м в ширину и 9,4 м в высоту, вся конструкция весит 4,8 тонны.



Инциденты на аттракционах в челнинском парке

В парке Победы было как минимум два опасных инцидента, связанных с аттракционами. В 2018 году на территории общественного пространства сломалась карусель «Веселая скамейка» в тот момент, когда на ней каталась девочка. Ребенка пришлось снимать работникам парка. В администрации общественного пространства тогда заявили, что поломку устранили быстро. ЧП занималась прокуратура.

ЧП произошло дважды на одной и той же карусели. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спустя два года инцидент повторился на этом же аттракционе. Тогда ребенок оказался заблокированным на карусели. На ней заклинило удерживающее устройство, мальчику и его родителям пришлось ждать прихода слесаря.

— После катания на «Веселой скамейке» ребенок застрял в ней, все дети вышли, а он остался, начал паниковать, долго ждали слесаря, минут 15—20. Спасибо, что освободили. Но настроение было испорчено. Мужчина, который работает на входе на это аттракцион, сказал, что за неделю это уже третий застрявший ребенок, и до этого были помладше. Удивительно, что при этом аттракцион не закрыли на ремонт, а продолжили эксплуатировать, — рассказала в 2020 году мама ребенка.



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