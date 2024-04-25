В Казани ранили ножом полицейского — он пытался разнять драку

Фото: Максим Платонов

Ножевые ранения в живот получил сегодня ночью сотрудник патрульно-постовой службы в Казани. Он госпитализирован, угрозы для жизни уже нет, проинформировали «Реальное время» в пресс-службе МВД Татарстана.



По данным полиции, во время ночного дежурства сотрудники ППС заметили потасовку между молодыми людьми на перекрестке улиц Профсоюзной и Университетской. Требования прекратить драку были проигнорированы, но когда полицейские пошли на задержания, один из участников конфликта оказал активное сопротивление — нанес постовому несколько ударов ножом и попытался сбежать. Его догнали коллеги раненого.

Теперь 20-летнему уроженцу Марий Эл грозит уголовное ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Собранные материалы уже направлены в Следком.