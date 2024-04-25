В Казани временно изменится схема движения автобусов по улице Московской

С 25 апреля в Казани временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов по улице Московской. Это связано с реконструкцией сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Автобусы №6, 35, 35а и 47 будут следовать по улицам Лево-Булачной и Право-Булачной. Автобусы №2, 30, 63 и 72 в обоих направлениях будут двигаться по улице Тукая. А маршруты №5, 23, 56 и 91 будут курсировать по улицам Тукая, Камала и Московской в обоих направлениях.

Жителям и гостям Казани рекомендуется планировать свой маршрут заранее с учетом временных изменений. Напомним, с 30 марта изменилась схема движения троллейбусного маршрута №7 «Улица Халитова — железнодорожный вокзал». Это связано с реконструкцией инженерных сетей на улице Московской.

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Разиль Самигуллин