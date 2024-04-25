В Госдуме назвали самые популярные направления для речных круизов

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев назвал Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград самыми удобными направлениями для речных круизов.



Открытие летнего сезона навигации состоялось в среду в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что московские круизные теплоходы отправятся почти в 50 крупных городов и населенных пунктов страны.

По словам Тарбаева, эти города доступны для туристов, путешествующих по воде. Выбор конкретного пункта назначения зависит от возможностей туриста и длительности поездки. Депутат также выразил мнение, что речной туризм может стать достойной альтернативой пляжному отдыху у моря.



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Анастасия Фартыгина