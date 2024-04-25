Банк России изменяет расчет норматива краткосрочной ликвидности

Банк России вводит изменения в расчет норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Это позволит более точно отражать возможности привлечения ликвидности на российском финансовом рынке.

Изменения в расчете приведут к увеличению значения норматива НКЛ. В результате банки смогут легче достигать целевых значений норматива, используя свои собственные возможности, без применения безотзывных кредитных линий Банка России. Особенно это будет заметно после отмены послаблений, сделанных в марте этого года.

Уточненный расчет учитывает более широкий спектр высоколиквидных активов, таких как корпоративные облигации с национальными рейтингами, клиринговые сертификаты участия и депозиты в Банке России со сроком более 1 дня. Пороговые уровни для корпоративных облигаций будут устанавливаться решением Совета директоров Банка России.

Кроме того, Банк России уточняет порядок расчета притоков и оттоков денежных средств, учитывая развитие финансового рынка и накопленный опыт применения НКЛ. Банки обязаны использовать уточненный порядок расчета с 1 октября 2024 года, но могут начать применять его и раньше, предварительно проинформировав Банк России.

В планах регулятора — дальнейшее совершенствование регулирования риска ликвидности. С 1 января 2026 года для СЗКО планируется внедрение нового национального норматива краткосрочной ликвидности. Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Пианистка, педагог Елена Гнесина, к 150-летию со дня рождения». Монета входит в серию «Выдающиеся личности России».

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Разиль Самигуллин