Хоккейная команда «Девон» из Татарстана стала победителем всероссийских соревнований
С 14 по 21 апреля в Салавате (Республика Башкортостан) прошли Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». За победу боролись юноши 2011—2012 годов рождения. Турнир проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Честь Республики Татарстан защищала команда «Девон», воспитанники Комплексной спортивной школы №3 из города Бавлы. Хоккеисты тренировались под руководством Владимира Орлова, тренера-преподавателя высшей категории и отличника физической культуры и спорта Республики Татарстан.
Команда «Девон» стала победителем в своем дивизионе, в котором соревновались 16 команд. Также хоккеисты из Татарстана выиграли в индивидуальных номинациях:
- «Лучший защитник» — Тимур Мухаметзянов;
- «Лучший игрок турнира в команде «Девон» — Данил Золотухин;
- «Лучший тренер турнира» — Владимир Орлов.
Теперь команде предстоит выступить в Суперфинале турнира, который состоится 15—20 мая в Химках.
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