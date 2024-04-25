Пять золотых медалей на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию завоевала спортсменка из Татарстана

Финальный этап кубка Федерации зимнего плавания России «Русский открытый кубок Тихого океана» завершился во Владивостоке. В соревнованиях приняла участие Танзиля Шайхулова, представлявшая Татарстан.

Наша спортсменка показала блестящие результаты, завоевав три золотые медали в вольном стиле на дистанциях 25, 50 и 100 м, а также установив новые рекорды России на дистанциях в 50 м и 100 м. Кроме того, Танзиля Альбертовна заняла первые места в баттерфляе на 25 м и брассе на 50 м.

Ранее в Казани состоялся чемпионат России по плаванию. Николай Зуев, выступавший в составе сборной Республики Татарстан, пополнил копилку бронзовой медалью.

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Разиль Самигуллин