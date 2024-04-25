Более 2 тысяч казанских школьников научатся безопасному поведению на дороге

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовал четвертый год информационно-игрового курса по безопасности дорожного движения.

Этот проект направлен на снижение количества детей, пострадавших в ДТП, а также на повышение грамотности и формирование безопасного поведения детей в условиях дорожного движения. За это время основы ПДД в игровой форме изучили более 7 тысяч детей младшего школьного возраста.

Организаторами курса являются Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ОСП «Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук Республики Татарстан».

Обучение школьников Казани проходит по специально разработанной программе в игровой форме: детям предлагается побывать в качестве пешеходов, пассажиров, водителей и сотрудников Госавтоинспекции. Смоделированные ситуации помогают детям лучше запомнить правила безопасного поведения на дороге. В завершение игрового квеста и после заключительного тестирования каждый участник получает специальный сертификат.



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Анастасия Фартыгина