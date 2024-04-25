Продажу алкоголя запретят на майские праздники

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольной продукции во время майских праздников, с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

Хамзаев также подчеркнул, что федеральное законодательство не устанавливает ограничений на продажу алкоголя по праздничным датам, но региональные власти могут самостоятельно принимать такие решения. Депутат отметил, что в майские праздники увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений после употребления алкоголя, а также ухудшается криминогенная обстановка.

По словам Хамзаева, в России только некоторые главы субъектов «работают на опережение» по предотвращению преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

— Уверен, запрет продажи алкоголя в майские праздники позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан и будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя в выходные. Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории, — подчеркнул депутат.

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Анастасия Фартыгина