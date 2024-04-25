Вода в Ишиме поднялась на 2 метра за сутки

Уровень реки Ишим у села Абатское за последние сутки поднялся на 2 метра и достиг 1129 см, сообщил губернатор Тюменской области в своих социальных сетях. Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск. За последние трое суток подъем составил больше 4 метров.

До рекордного уровня 2017 года остается всего 19 сантиметров. Судя по всему, уже сегодня будет побит максимум предыдущих лет. Все работы по укреплению насыпей завершены. В запасе имеется 109 тысяч мешков с грунтом.

В Ишиме, Казанском и Ишимском районах, гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени. На Тоболе в районе села Упорово сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино пик паводка ожидают уже завтра.

Власти приняли 103 заявления на выплаты на первоочередные нужды, 101 семья получила деньги.

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Рената Валеева