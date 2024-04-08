В одном из городов Татарстана в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома

В Нурлате в результате взрыва произошел обвал подъезда жилого дома. Взрыв был такой силы, что его слышали жители соседних домов. По предварительной версии, причиной взрыва стал газовый баллон, который использовался при установке натяжных потолков в одной из квартир. В результате происшествия погибла 92-летняя женщина. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Сейчас в доме работают строительные бригады. Пострадавших жильцов начали пускать в свои квартиры, чтобы они забрали личные вещи. Однако находиться в здании по-прежнему небезопасно.

Жителям предоставили временное жилье. Многие предпочли остановиться у родственников. Сегодня руководство района встретилось с жильцами и отметило, что судьбу дома будет решать комиссия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ход дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Проверку также проводит прокуратура, которая выясняет, какая компания проводила ремонт в квартире и по чьей вине произошел взрыв. Пока неизвестно, когда жители смогут вернуться в свои квартиры.

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