Каждая четвертая операция в СБП — это оплата товара или услуги

Объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2024 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

За три месяца было проведено более 2,5 млрд операций на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей. При этом каждая четвертая транзакция была связана с оплатой товаров или услуг. Всего граждане потратили около 1,2 трлн рублей почти на 700 млн покупок. Эти показатели превышают результаты первого квартала 2023 года в три раза.

Кроме того, наблюдается стабильный рост числа торговых и сервисных предприятий, которые предоставляют возможность оплаты через СБП. На 1 апреля их насчитывалось свыше 1,6 млн — на 10% больше, чем в начале текущего года. Стоит отметить, что уже более 20% всех зарегистрированных в стране малых и средних компаний подключили этот сервис.

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Разиль Самигуллин