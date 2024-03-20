Итоги дня: встреча Шаймиева и Путина, задержание экс-зама прокурора, открытие смотровой площадки в «Чаше»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 марта:
- В Иннополисе отключили воду из-за аварии на водопроводе.
- В Казани 19 марта, в 20.30, 25-летний водитель автомобиля БМВ Х3 XDRIVE наехал на двух несовершеннолетних пешеходов и 34-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших детей с различными травмами доставили в ДРКБ.
- Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней предпринимательницы из Казани. Ее обвиняют в мошенничестве по 42 заявлениям от жителей республики.
- Общественные пространства Альметьевска начнут благоустраивать с 2025 года.
- В связи с празднованием 129-летия Национального музея Республики Татарстан день бесплатного посещения его филиалов переносится на 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
- 21 марта отмечается Навруз — праздник весны и Нового года у иранских и тюркоязычных народов. Его с размахом отмечают в том числе башкиры, татары, казахи, турки, персы, азербайджанцы, узбеки, туркмены и другие народы. Представители сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдется накрыть традиционный новогодний стол для Навруза.
- По итогам 2023 года казанский отель «Биляр» показал рекордную с момента создания юрлица выручку в 146 миллионов рублей. При этом акционерное общество оказалось убыточным — компания ушла в «минус» на 5,2 миллиона, следует из бухгалтерской отчетности.
- Госдума планирует внести изменения в Гражданский кодекс. Проект закона подготовлен в целях совершенствования законодательства в части использования банковских счетов несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
- Навигация на Волге в Татарстане может начаться 22 апреля, сообщили «Реальному времени» в Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей. Как уточнил представитель ведомства, точная дата будет определяться тогда, когда пойдет таяние льда.
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поучаствовал во встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами. Мероприятие прошло в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. В список доверенных лиц Путина было включено 544 человека.
- Криптоактивы за неделю в среднем снизились в цене на 20%. Биткоин падал ниже $61 тыс., Ethereum — ниже $3 100. Объем ликвидаций лонгов превысил $390 млн, из которых более $125 млн в биткоинах и более $115 млн в Ethereum.
- В Госдуме планируют создание системы компенсации стоимости имущества на ИИС третьего типа.
- Первый тренер скончавшегося в США экс-хоккеиста Кирилла Кольцова Владислав Остапенко рассказал о своих предположениях относительно причин трагедии. По его мнению, проблемы могли быть связаны с семьей спортсмена.
- Министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил, что в этом году в параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС.
- В Казани 10—11 июля пройдет II Международный форум «Ребус». В этом году мероприятие будет посвящено опыту, возможностям и вызовам агломераций. Форум объединит свыше 3 тысяч экспертов, представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества, в их числе — 450 спикеров из более 15 стран.
- На ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети общего пользования в Лениногорске в 2024 году потратят 2,5 млн рублей. Заказчиком тендера выступает «Благстройдорхоз». Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.
- На капитальный ремонт участка канализационного коллектора в Казани по улице Волкова выделят 644 тысячи рублей. Заказчиком тендера является казанский «Водоканал». Работы должны быть окончены в течение 60 календарных дней.
- В Казани с 14 по 19 мая пройдет XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». В мероприятии примет участие иранская делегация.
- В 2024 году от Республики Татарстан на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет подано 10 заявок.
- Жители Чистополя выбрали две территории, которые могут быть представлены на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Речь идет об улице Ленина и променаде вдоль дамбы.
- Проект благоустройства Малого Чайкового озера выдвинут в финал I Всероссийской парковой премии «Парки России» в категории «Крупнейшие города от 1 млн человек».
- Сегодня ночью в некоторых домах Вахитовского района Казани будет отключено водоснабжение из-за аварии на водопроводе 1958 года постройки, расположенном на улице Щапова.
- Торгово-развлекательный комплекс «АртСити» общей площадью 40 тыс. кв. м, против строительства которого выступали жители близлежащих домов Октябрьского городка Казани, получил первого крупного арендатора. Девелопер проекта UD Group и сеть фитнес-центров DDX Fitness заключили долгосрочный договор аренды, сообщила московская консалтинговая группа CORE.XP. Торговую зону, по неофициальным данным, займет ретейлер «Евроспар».
- В пятницу, 22 марта, после зимнего перерыва открывается смотровая площадка Центра семьи «Казан».
- С наступлением весны высокий строительный сезон традиционно входит в активную фазу, а в Казани рынок недвижимости подогрело еще и приближение саммита БРИКС: сразу нескольким крупным проектам сегмента HoReCa в городе дали зеленый свет. Параллельно с отелями, апартаментами и ресторанами татарстанский бизнес строит офисы, жилье, новые производства и научные учреждения.
- Сегодня в Казани задержали Гумера Нафиева, бывшего заместителя прокурора Казани. Эту информацию подтверждают несколько источников «Реального времени», утверждая, что отставник надзорного ведомства стал фигурантом коррупционного дела.
- В Татарстане малый бизнес попросили вернуться в правовое поле.
Ключевые события 756-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины.
- Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
- ВСУ потеряли до 420 военнослужащих,танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
- Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-20, две гаубицы: М119 производства США и L119 производства Великобритании, боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также четыре полевых склада боеприпасов.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю.
- Отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей,самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
- Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и орудие Д-20.
- Оперативно-тактической авиацией,беспилотными летательными аппаратами,ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня «Град», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда система залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, тактическая ракета «Точка-У», переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot»производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16280 беспилотных летательных аппаратов, 487 зенитных ракетных комплексов, 15545 танков и других боевых бронированных машин, 1248 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19998 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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