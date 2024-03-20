Источник: уволенный зампрокурора Казани попал в уголовное дело за преступление прошлых лет

Сегодня в Казани задержали Гумера Нафиева, бывшего заместителя прокурора Казани. Эту информацию подтверждают несколько источников «Реального времени», утверждая, что отставник надзорного ведомства стал фигурантом коррупционного дела.



Его детали пока не раскрываются. Задержание было проведено московскими силовиками сегодня, и сегодня же Нафиева под конвоем увезли в столицу. Расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления СКР из подразделения, специализирующегося на делах прошлых лет, отмечает один из близких к силовикам источников «Реального времени».

Сын первого прокурора Татарстана Сайфихана Нафиева тоже сделал карьеру в прокуратуре. На должности заместителя прокурора города он проработал почти 14 лет, причем в последние 2 года курировал надзор за органами следствия, в частности за работой следователей УВД Казани и спецотдела по расследованию ДТП при ГСУ МВД Татарстана.

В январе 2024-го Нафиев подал в отставку. Как отмечают источники «Реального времени», перед этим ему могли предлагать перевод по службе с понижением в должности.