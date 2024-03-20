«У нас есть традиции «двойной бухгалтерии»: малый бизнес попросили вернуться в правовое поле

Татарстанские парламентарии обеспокоены непропорционально низкими налоговыми отчислениями предпринимательства

Фото: Роман Хасаев

«Нужны какие-то простые схемы работы аутсорсинговых компаний (по ведению бухгалтерского учета предпринимателя), которые делают (обороты) малого бизнеса прозрачными. Бухгалтерия на «аутсорсе» давно стала нормой за рубежом, хотя у нас, как я понимаю, есть традиции «двойной бухгалтерии», — рассуждали парламентарии на утреннем заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета. Тут обнаружили, что 41% трудоспособных татарстанцев работают в МСБ, но обеспечивают лишь четверть годового дохода республики, что заставило уполномоченного по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева задуматься над проблемой. В свою очередь он предложил «узаконить» в республике понятие «семейный бизнес», чтобы предприниматель мог передавать свое дело по наследству.

Почти каждый второй перешел работать по найму в МСБ

Несмотря на экономические катаклизмы, предпринимательство в республике успело адаптироваться к переменам на глобальном рынке и чувствует себя неплохо. По итогам 2023 года в республике действуют 174,8 тысячи субъектов МСБ, что является абсолютным максимумом за последние годы. Это на 4% больше, чем в прошлом году, в структуре МСП по-прежнему доминирует торговля (38%), на строительство и логистику приходится по 10%, по 7% — на обрабатывающие производства и на научно-техническую деятельность. С такой мажорной ноты начал отчет уполномоченный при раисе по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ. Пока идет предварительное заслушание результатов работы по защите прав предпринимателей в 2023 году, после чего «болевые точки» бизнеса собираются вынести на широкое обсуждение в парламенте.

Повышенная динамика роста МСБ прослеживалась на протяжении всего года. Ссылаясь на данные Минэкономики РТ, Фарид Абдулганиев сообщил, что численность занятых в частном бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, выросла на 10,4% — до 860 тысяч человек. В найме у них находится более 41% от общего числа занятых в экономике республики. Одновременно с этим почти на 31% подскочило количество самозанятых: свыше 306 тыс. человек к концу 2023 года. Массовый переток трудоспособного населения в МСБ привел к росту оборота на 10%, а их вклад в ВРП вырос с 22,6% до 24,1% (по оценке Минэкономики РТ), уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей. Абсолютные цифры годовой выручки МСБ он не назвал, но если учитывать, что ВРП Татарстана составил около 4 трлн рублей, то масштаб МСБ оценивается примерно в 1 трлн рублей. «Исходя из этого, можно сделать вывод об адаптации значительной части субъектов предпринимательской деятельности Татарстана к новым экономическим реалиям», — заключил Фарид Абдулганиев.

Заседание Фарид Абдулганиев начал с мажорной ноты. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Если нет ни своего юриста, ни бухгалтера

Что волнует малый и средний бизнес? На первом месте в рейтинге запросов оказались не жалобы бизнеса на местные власти, а нехватка информации и правовых разъяснений. Оказалось, что предприниматели нуждаются в юридическом сопровождении, так как у них нет ни юриста, ни бухгалтера, а сами «плавают» в федеральном законодательстве. «28% запросов касались разъяснений законодательства, включая вопросы исполнения договоров поставки, аренды, использования земельных участков, незаконного использования товарных знаков и заключения договора лизинга», — сообщил Фарид Абдулганиев. Еще 8% предпринимателей обращались за разъяснениями в отношении мер поддержки.

Впрочем, хотя количество жалоб на действия властей и снижается, но все равно эти вопросы остаются в топе актуальных запросов. В прошлом году на них пришлось 23% от всего количества. Заметно легче стало бизнесу при выполнении госконтрактов — жалоб стало в 2 раза меньше, сообщил Фарид Абдулганиев.

Предприниматели хотят льгот на «семейный бизнес»

Не обошел вниманием докладчик и тему уголовного преследования предпринимателей, но обрисовал ее общими штрихами и без особого пафоса. По словам Абдулганиева, к нему поступило 11 обращений за защитой. Обычно бизнесменов подозревают в незаконном предпринимательстве, но в целом бизнес-среда в республике чистая. «В Татарстане самое низкое значение среди всех субъектов ПФО и один из лучших показателей в России», — отметил спикер. По его словам, аппарат уполномоченного наладил тесное сотрудничество с прокуратурой РТ, что помогает оперативно «снимать» конфликтные ситуации. Но и 11 подозреваемых не оставляют. «За каждым таким обращением стоит судьба предпринимателя, членов его семьи и сотрудников компании», — заметил Абдулганиев.

В заключение он предложил закрепить в республиканском законодательстве понятие «семейный бизнес». «Определение семейного бизнеса на федеральном уровне не закреплено. Несколько лет в Госдуме обсуждаются поправки к Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», в которых говорится о семейных компаниях. Не дожидаясь их, парламенты Камчатского края, Нижегородской и Рязанской областей и Башкортостана закрепили понятие «семейного бизнеса» в региональных законах, что открывает возможность получения мер поддержки», — пояснил докладчик.

Малый бизнес готовят к «прозрачности»

В ответ парламентарии решили спросить у уполномоченного, почему МСБ платит несопоставимо меньше налогов, чем большой, тогда как на него работает почти половина трудоспособного населения республики. «Вот смотрите, 41% занятых в малом бизнесе. Они дают меньше четверти валового продукта. Это исключительно низкая эффективность труда», — заметил депутат, член комитета Марат Галеев. Далее он попенял на то, что в малом бизнесе «очень мало» высокотехнологичных компаний, которые приносили бы большую выручку. С другой стороны, традиционный бизнес непрозрачен. «По сути, в развитых странах давно стало нормой переводить бухгалтерию на аутсорсинг. Хотя я понимаю, что есть традиции «двойной бухгалтерии». Но прозрачность бизнеса при аутсорсинге возникает совершенно другая», — заметил он. И предложил внедрить «какие-то простые схемы работы аутсорсинговых компаний (по ведению бухгалтерского учета предпринимателя), которые сделают [обороты] малого бизнеса прозрачными и эффективными». «41% занятых в МСБ дают только четверть ВРП. Это яркий, но не позитивный показатель», — заключил он.

«Прозрачность бизнеса при аутсорсинге возникает совершенно другая», — заметил член комитета Марат Галеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов поинтересовался, почему бизнес перестал жаловаться на ТКО. «Ноль жалоб. Устали, понимая, что бесполезно?» — спросил он. Уполномоченный ответил в том духе, что обращения остаются, а его аппарат «в стороне не остается». Но больше всего вице-спикера удивила цифра в 28%, свидетельствующая о слабой информированности бизнеса в вопросах законодательства. «28% — это много и не красит», — заявил он. Абдулганиев объяснил «феномен правовой неграмотности» тем, что татарстанским бизнесменам нужно объяснять на пальцах. Информацию телеграм-канала «Деловорот», где сухим канцелярским языком даются пояснения, им сложно воспринимать, поэтому аппарат пишет им понятные «блок-схемы», если сделал что-то не так. «Мы понимаем, что у предпринимателя нет ни юриста, ни бухгалтера. Им нужно доводить материал в доступной форме», — пояснил уполномоченный. За год было сделано 400 блок-схем. В результате они стали появляться в соседних регионах — вешают прямо на (дверях) магазинов, — удивился он скорости их распространения в ПФО.

По окончании парламентарии одобрили отчет, а реакции на введение «семейного бизнеса» не последовало.