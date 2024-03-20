В Казани состоится II Международный форум «Ребус», посвященный развитию агломераций

В Казани 10—11 июля пройдет II Международный форум «Ребус». В этом году мероприятие будет посвящено опыту, возможностям и вызовам агломераций. Форум объединит свыше 3 тысяч экспертов, представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества, в их числе — 450 спикеров из более 15 стран.

Участники обсудят развитие агломераций, узнают лучшие практики и кейсы стран-участниц, а также разработают методические рекомендации по их внедрению. Кроме того, на форуме пройдет федеральный конкурс в сфере градостроительства и мастер-планирования «Ребус» с номинациями «Лучший мастер-план развития агломерации», «Лучшее внедрение мастер-плана развития агломерации» и «Лучшее решение в рамках реализации мастер-плана развития города».

Форум «Ребус» развернется в МВЦ «Казань Экспо». В настоящее время регистрация уже открыта. Напомним в этом году в Казани с 27 мая по 1 июня пройдет VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Заявки на участие принимают до 15 апреля. Форум организуют в смешанном формате: онлайн и офлайн.

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Разиль Самигуллин