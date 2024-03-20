«Третье место» для жителей: в «АртСити» пришел DDX, следом— «Евроспар»

Казанский девелопер UD Group готовится к открытию торгово-развлекательного центра стоимостью порядка 4 млрд рублей

Торгово-развлекательный комплекс «АртСити» общей площадью 40 тыс. кв. м, против строительства которого выступали жители близлежащих домов Октябрьского городка Казани, получил первого крупного арендатора. Девелопер проекта UD Group и сеть фитнес-центров DDX Fitness заключили долгосрочный договор аренды, сообщила московская консалтинговая группа CORE.XP. Торговую зону, по неофициальным данным, займет ретейлер «Евроспар».

DDX Fitness ближе к дому

DDX Fitness и девелопер UD Group в Казани заключили долгосрочный договор аренды, согласно которому DDX Fitness займет более 1 700 кв. м в многофункциональном комплексе «АРТ центр» в Советском районе, сообщила служба по связям с общественностью CORE.XP, чья компания выступила консультантом сделки. Других подробностей не приводится, но известно, что федеральная сеть фитнес-клубов станет одним из первых арендаторов торгово-развлекательного комплекса «АртСити», который откроется в третьем квартале этого года. «DDX — это первый якорный арендатор комплекса», — подтвердили в службе по связям с общественностью CORE.XP.

«Наш первый фитнес-клуб в Казани был открыт в декабре 2022 года на ул. Пушкина в центре Казани. После первого года работы мы получили отличную обратную связь о востребованности продукта. И уже в декабре прошлого года открыли второй клуб — «DDX Моки» (в Московском районе Казани). Нас очень радуют результаты, которые демонстрируют клубы, и мы продолжаем расширять свою сеть, подписавшись с надежным девелопером на открытие нового проекта — «DDX АРТ», который намечено запустить в 2024 году», — сообщил директор по развитию и франчайзингу DDX Fitness Владимир Курдин.

«После первого года работы мы получили отличную обратную связь о востребованности продукта». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой сети клубов DDX Fitness

На бывших землях Минобороны РФ

Торгово-развлекательный комплекс «АртСити» — девелоперский проект казанской UD Group, которая несколько лет назад приобрела земельный участок под застройку ТЦ после расформирования артиллерийского училища Министерства обороны РФ. «АртСити» общей площадью 40 тыс. кв. м разместился на первой линии вдоль магистральной городской трассы по улице Ершова и фактически оказался втиснут между жилыми домами советской постройки. Объем инвестиций в постройку не назывался, но, по оценкам экспертов, он варьируется от 3,5 до 4 млрд рублей. Проект ТЦ оценивали на межведомственной комиссии с участием главы Татарстана в 2021 году, после чего Рустам Минниханов поручил проработать некоторые замечания по фасаду.

UD Group позиционирует комплекс как «третье место» для горожанина, уточнили в CORE.XP. По их данным, торговые площади займут 15,7 тыс. кв. м, появится обширное общественное пространство и открытая парковка для посетителей. Многофункциональный проект также будет включать современное офисное пространство площадью 7,3 тыс. кв. м, рассказали в CORE.XP. По их словам, якорными арендаторами «АРТ центра» станут продуктовый супермаркет, магазины одежды, обуви, косметики и парфюмерии, товаров для детей и бытовой техники. Какие именно бренды появятся в центре, не уточняется. По неофициальной информации, торговую зону займет сеть «Евроспар», которая расширяет свое присутствие в Казани.

По неофициальной информации, торговую зону займет сеть «Евроспар», которая расширяет свое присутствие в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, появится и современное гастропространство. Здесь будут представлено более 20 кухонь мира, уточнили в компании. Руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова считает, что, несмотря на «скромные» размеры, комплекс нельзя отнести к объектам районного формата, а сам он станет привлекать жителей со всего города и туристов.

«Сейчас мы делаем ставку на многофункциональные комплексы, понимая, насколько важна концентрация функций в одной локации, которая позволяет высвободить время и при этом получить максимум впечатлений и эмоций. Мы учли запросы и ожидания разных поколений, чтобы продумать каждую деталь «АРТ центра» и сделать его максимально привлекательным для людей разных возрастов», — прокомментировала руководитель проекта UD Group Клара Ритман.

