Иранская делегация посетит международный экономический форум в Казани

В Казани с 14 по 19 мая пройдет XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». В мероприятии примет участие иранская делегация.

Форум проводится под эгидой раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Магомедсалама Магомедова. В Росконгрессе отмечают, что в этом году в российском календаре деловых событий есть ряд мероприятий, которые помогут укрепить российско-иранские контакты.

В рамках форума состоятся межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир», международный форум торгово-промышленных палат, выставка халяль-индустрии, фестиваль мусульманской моды и другие активности.

Регистрация для участия открыта на официальном сайте мероприятия. В прошлом году форум в столице Татарстана собрал 15 тысяч гостей из более чем 85 стран. Участники мероприятия охарактеризовали Казань как чистый, благоустроенный, гостеприимный и радушный город, а федеральное руководство России высоко оценило организацию форума.

Ранее Рустам Минниханов встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Встреча состоялась в резиденции в Тегеране. Ибрагим Раиси отметил высокой интерес Ирана в развитии сотрудничества с регионами России. Особенно подчеркнув важный вклад в это Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

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Разиль Самигуллин