Традиционные блюда для Навруза: сколько стоит отметить праздник

Фото: Динар Фатыхов

21 марта отмечается Навруз — праздник весны и Нового года у иранских и тюркоязычных народов. Его с размахом отмечают в том числе башкиры, татары, казахи, турки, персы, азербайджанцы, узбеки, туркмены и другие народы. Представители сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдется накрыть традиционный новогодний стол для Навруза.[i]

Среди главных блюд этого праздника — сумаляк, туграма-палов (особый плов), халим (халиса, халим аши), кук-самса (она же самса с зеленью).

Для приготовления сумаляка потребуются 500 г пророщенной пшеницы, 2 кг пшеничной муки, около 20 грецких орехов и литр растительного масла. Пророщенную пшеницу нужно растолочь в ступе, замочить в воде и отжать, чтобы получилось сусло. В казане раскалить растительное масло, положить в него муку, добавить небольшими порциями сусло и орехи, постоянно помешивая. Получившуюся пасту охладить и подавать в небольших пиалах. Приготовление сумаляка обойдется в 330 рублей.

Другое популярное блюдо для Навруза — гарнирный плов туграма. Чтобы его приготовить, понадобятся 400 г мяса, 500 г риса, 400 г моркови, 3 средних луковицы, 200 г жира или масла, пол-ложки пряной смеси (зира, барбарис, красный перец). Вначале готовится зирвак — основа для плова. В перекаленное масло кладется четверть мяса и весь лук, затем к ним добавляется 100 г моркови. Через полчаса в зирвак добавляют пряности и стакан воды, а затем его засыпают ровным слоем риса и сверху наливают еще немного воды. Оставшееся мясо и морковь отваривают и нарезают кусочками — их кладут в плов перед подачей в качестве гарнира. Такое блюдо обойдется в 790 рублей.

Халим (халиса, халим аши) — еще одно угощенье для традиционного застолья. Блюдо напоминает густой крем-суп или кашу из пшеницы и мяса. Для его приготовления понадобятся 1—1,5 кг мяса (говядины и баранины на кости), 3 моркови, 500 г репчатого лука, 150 г нута, 500 г пшеницы. Из мяса готовят бульон, в него добавляют пшеницу, подают с подливой из нута, обжаренного лука и моркови. Для приготовления халима потребуется около 1230 рублей.

В качестве закуски можно приготовить ароматную самсу. Для приготовления понадобятся 1 кг муки, 50 г дрожжей, 2 стакана воды, 2 чайные ложки соли, зелень, 4 куриных яйца, 3-4 луковицы. Муку и дрожжи разбавляют водой, добавляют соль. Тесто раскатывают в тонкие лепешки, добавляют начинку из зелени, нарезанных вареных яиц и лука. Затем заворачивают в виде треугольников и выпекают в духовке. Набор продуктов для приготовления самсы с зеленью будет стоить около 370 рублей.

Таким образом, праздничный обед для Навруза обойдется в сумму около 2600 рублей, если приготовить все указанные блюда, подсчитали представители сервиса «Пятерочка Доставка».



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