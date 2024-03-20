Казанский отель «Биляр» оказался убыточным на фоне рекордной прибыли в 146 млн рублей

По итогам 2023 года казанский отель «Биляр» показал рекордную с момента создания юрлица выручку в 146 миллионов рублей. При этом акционерное общество оказалось убыточным — компания ушла в «минус» на 5,2 миллиона, следует из бухгалтерской отчетности.

По сравнению с 2022 годом отель нарастил выручку на 6,5 миллиона рублей. Чистая прибыль в 2022-м составила 16,9 миллиона — в 31,8 раза больше, чем в 2021-м. По итогам прошлого года компания ушла в убыток на 5,2 млн.

Больший убыток за последние пять лет был зафиксирован только в 2019 и 2020 годах — 8,4 и 7,8 миллиона соответственно. Возглавляет АО «Гостиница «Биляр» с момента создания общества Александр Ракушев — директор и единственный акционер АО «Гостиница».

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Артем Гафаров