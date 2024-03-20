Общественные пространства Альметьевска начнут благоустраивать с 2025 года

В 2024 году в Альметьевске на голосование жителей вынесут семь проектов по благоустройству общественных пространств. Один из проектов реализуют в 2025 году.

Среди предложенных проектов — третья очередь городского водохранилища, набережная реки Бигашки, территория у Центральной районной больницы, внутриквартальный бульвар в микрорайоне «Алсу».

Также в перечень попали немецкий парк на Геофизической улице, пешеходная зона на северной стороне улицы Герцена и бульвар на улице Некрасова в Нижней Мактаме.



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Нафиса Миннехузина