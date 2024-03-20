Проект благоустройства Малого Чайкового озера в Казани представлен в финале премии «Парки России»
Проект благоустройства Малого Чайкового озера выдвинут в финал I Всероссийской парковой премии «Парки России» в категории «Крупнейшие города от 1 млн человек».
В финальном голосовании представлены восемь общественных мест — парки Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Волгограда, Красноярска и Воронежа.
До 2 апреля будет проходить голосование членов экспертного совета за победителей. Результаты станут известны 3 апреля. Ранее сообщалось, что четыре зеленых зоны Татарстана претендуют на победу во Всероссийской парковой премии «Парки России».
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