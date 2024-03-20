На ремонт асфальта в Лениногорске в 2024 году потратят 2,5 млн рублей

На ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети общего пользования в Лениногорске в 2024 году потратят 2,5 млн рублей. Заказчиком тендера выступает «Благстройдорхоз». Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Согласно договору, подрядчик обязуется выполнить подгрунтовочные работы и работы по срезке асфальта, в том числе предусматривается устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками. Также должен быть произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.

Напомним, в 2024 году улицу Овражную в деревне Куюки капитально отремонтируют на участке от Никольской церкви до административных границ Казани. Согласно распоряжению Кабинета министров выделили средства в размере 351 млн рублей.

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Разиль Самигуллин