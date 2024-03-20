Большая стройка: третий отель к БРИКС, рестарт Дома Свешникова и НИИ Колесова

Обзор знаковых объектов капитального строительства по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

С наступлением весны высокий строительный сезон традиционно входит в активную фазу, а в Казани рынок недвижимости подогрело еще и приближение саммита БРИКС: сразу нескольким крупным проектам сегмента HoReCa в городе дали зеленый свет. Параллельно с отелями, апартаментами и ресторанами татарстанский бизнес строит офисы, жилье, новые производства и научные учреждения. Подробнее — в нашем материале.



«Объект на виду у всего города, ошибиться нельзя». К БРИКС сдадут еще один отель?



Успеть построить к саммиту БРИКС хотя бы два из пяти объектов многофункционального гостиничного комплекса поручил раис РТ. О параметрах, застройщике и инвесторе будущего общественного центра на Казанке «Реальное время» недавно рассказывало. Но, как выяснило наше издание, в эти дни строители приступили к возведению третьей башни-отеля — еще одной гостиницы в 19 этажей на 236 номеров (корпус 4). Проект разработали в московском архитектурном бюро Сергея Скуратова, он рассказал редакции о задачах, поставленных заказчиком:

— Если говорить о технологическом и планировочном решении комплекса, то задача для нашей компании относительно простая. У нас в портфолио есть реализации и проекты гораздо крупнее и сложнее. Но с градостроительной точки зрения, объект очень ответственный, важный. На виду у всего города. Ошибиться было нельзя: ни с композицией, ни с высотностью, ни с выбранными фасадными решениями и материалами.

«Объект очень ответственный, важный, на виду у всего города. Ошибиться было нельзя», — рассказал Сергей Скуратов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В решении этих вопросов, по его словам, особую помощь и поддержку оказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Что касается сжатых сроков реализации проекта и возможности сдать отели к осени, ответил так: «Это не наша ответственность. Домыслы и предположения здесь неуместны».

Строители приступили к возведению третьей башни-отеля — еще одной гостиницы в 19 этажей на 236 номеров (корпус 4). предоставлено realnoevremya.ru архбюро Сергея Скуратова

Заказчик взял на себя такие обязательства, значит эти вопросы нужно адресовать ему, убежден он: «Мы отвечаем за качество проекта и его реализацию. Ну и за сроки проектирования, позволяющие подрядчику все успеть к сроку. В кратчайшие сроки мы подготовили архитектурно-градостроительную концепцию (АК), согласовали ее в городе и республике, потом сделали стадию «проект» и прошли экспертизу». Сейчас команда архитекторов параллельно со стройкой закрывает все вопросы по РД (раздел — архитектура), увязывая ее с инженерными и конструктивными решениями.



— Вопросов и проблем много, и мы их решаем совместно с командой заказчика и подрядчика. Должно получиться красиво, удобно и уместно, — уверен Сергей Скуратов.

Проект представляет из себя пять корпусов, объединенных общим стилобатом. В бюро уточнили, что строительство предполагается вести в несколько этапов, и вопрос о вводе в эксплуатацию находится в компетенции заказчика. Этажность корпусов от 15 до 26 этажей, общая площадь комплекса 133 тысячи кв. м, номерной фонд четырех- и пятизвездочных гостиниц — 400 номеров.

Проект представляет из себя пять корпусов, объединенных общим стилобатом. предоставлено realnoevremya.ru архбюро Сергея Скуратова

Перезапуск Дома Свешникова



В марте получил разрешение на стройку и владелец объекта культурного наследия «Гостиница «Грандотель» — Дом Свешникова» первой половины XIX века (пристрой 1860 года). Это многострадальный архитектурный памятник в центре Казани, на ул. Кави Наджми, 10, который пережил немало бедствий, дважды горел и сейчас находится в крайне плачевном состоянии: у него почти нет кровли и уцелели не все стены. О планах восстановить аварийный особняк и превратить его в жилой дом владелец здания, известный девелопер и реставратор Мурат Фахрутдинов, рассказывал нашему изданию еще в 2022 году.

Бизнесмен ждал два вида разрешения — на проведение общестроительных работ (монтаж современных железобетонных перекрытий, укрепление фундамента) и на реставрационные. В частности, планировал восстановить своды Монье, но процедура затягивалась из-за статуса ОКН. При этом у Фахрутдинова за плечами уже большой опыт реставрационных работ — он восстанавливал Дом Аксенова и Дом Климова в Казани, а также Белую мечеть в Астрахани.

Правда, в прошлом году бизнесмен решил продать Дом Свешникова — он был выставлен на продажу за 400 млн рублей. Судя по всему, особняк пока у прежнего владельца, в документах фигурирует связанное с Фахрутдиновым ТСН «Кави Наджми, 10». Согласно срокам, здание должны достроить к концу 2025 года.

Дом Свешникова — многострадальный памятник в центре Казани, который дважды горел и сейчас в крайне плачевном состоянии. Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

НИИ «Кан Авто», проект «куриного» короля и 3-я очередь апартаментов Миннахметовых

Поблизости от своих дилерских центров на Оренбургском тракте группа компаний «Кан Авто» строит по той уже стороне улице еще одно здание — научно-исследовательского института. НИИ появится на свободном участке между пожарной частью №10 и автомойкой «Карсар». Как сообщили «Реальному времени» в группе, данное здание она планирует «под размещение НИИ, связанного с разработкой и производством автокомпонентов».

— На 2024 год у нас имеется уже пять производств. До 2030 года планируем запустить еще семь производственных предприятий по автокомпонентам, — сообщили в компании.

Сеть дилерских центров Александра Колесова, сына главы КРЭТ Николая Колесова, кроме автомобилей, реализует аксессуары и комплектующие собственного производства. Компания выпускает автомобильные коврики, антикоррозийную обработку, защиту картера. В начале этого года планировала начать выпуск воздушных фильтров объемом до 10 млн единиц в год.

Сеть дилерских центров Александра Колесова, кроме автомобилей, реализует аксессуары и комплектующие собственного производства. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Тем временем компания «Вода Капитал» гендиректора «Ак Барс Арены» Радика Миннахметова и бывшего финансового директора «Рубина» Ильдара Рахматуллина приступила к третьей очереди своего элитного комплекса апартаментов в Боровом Матюшино.

Пятиэтажный комплекс со СПА, спортзалом и пирсом на Волге появился на месте закрывшегося в 2018 году ресторана Voda/Sneg, который принадлежал покойному брату одного из бизнесменов, экс-главе «Татспиртпрома» Иреку Миннахметову. Первую очередь апартаментов сдали к концу 2022 года.



Компания Радика Миннахметова и Ильдара Рахматуллина приступила к третьей очереди элитного комплекса апартаментов в Боровом Матюшино. скриншот realnoevremya.ru/vk.com/63brand

Крупнейший производитель мяса птицы в России Виктор Наурузов, к которому перешли активы лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, в том числе птицефабрики и комбикормовый завод под Бугульмой и Самарой, занялся развитием своих предприятий в республике. В частности, аграрный магнат планирует инвестировать средства в увеличение объемов производства инкубационных яиц на ОП «Бугульминский Племрепродуктор». Проект «Репродуктор 2-го порядка бройлерного направления» мощностью до 120 млн ИЯ в год недавно прошел экспертизу и был одобрен. Главная цель этого репродуктора — заместить импортное инкубационное яйцо, которое ранее поставляли из Голландии, а также развитие мясного направления.



ЖК на месте заброшки и квартиры основателя киберфермы

Девелоперы анонсировали еще несколько крупных проектов, но они пока на стадии согласования. Недавно получил положительное заключение проект жилого комплекса в Московском районе Казани на ул. Хасана Туфана, 33. Так, судя по всему, решится судьба аварийного здания, выселение из которого несколько лет назад сопровождалось большим скандалом.

Так, судя по всему, решится судьба аварийного здания, выселение из которого несколько лет назад сопровождалось большим скандалом. скриншот realnoevremya.ru с сайта Гугл.карты

В последние годы оно пустовало, но осенью соседи заметили активность на участке, когда вокруг «заброшки» начали спиливать деревья. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Новое жилье» — фирма Нияза Шакирзянова, экс-директора компании из девелоперской группы «СМУ-88» Ильи Вольфсона.

Был одобрен первый этап реализации еще одного жилого комплекса в Казани — ЖК «Малевич» на ул. Аделя Кутуя. Застройщик — ООО «Инвестресурсплюс» связан с другим известным бизнесменом Константином Маковеевым, основавшим самую большую в Татарстане роботизированную ферму на 3 тысячи коров.

Был одобрен первый этап реализации еще одного жилого комплекса в Казани — ЖК «Малевич» на ул. Аделя Кутуя. скриншот realnoevremya.ru/vk.com/kvartet_an

Наряду с сельхозбизнесом в Сабинском районе предприниматель занимается строительством. В Советском районе Казани поблизости от «Меги», ЖК «Паруса» и «XXI век» девелопер построит три дома переменной этажности на участке треугольной формы. Сообщается, что это будет комплекс комфорт-класса с подземным паркингом и коммерческими помещениями.