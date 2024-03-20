Большая стройка: третий отель к БРИКС, рестарт Дома Свешникова и НИИ Колесова
Обзор знаковых объектов капитального строительства по версии «Реального времени»
С наступлением весны высокий строительный сезон традиционно входит в активную фазу, а в Казани рынок недвижимости подогрело еще и приближение саммита БРИКС: сразу нескольким крупным проектам сегмента HoReCa в городе дали зеленый свет. Параллельно с отелями, апартаментами и ресторанами татарстанский бизнес строит офисы, жилье, новые производства и научные учреждения. Подробнее — в нашем материале.
«Объект на виду у всего города, ошибиться нельзя». К БРИКС сдадут еще один отель?
Успеть построить к саммиту БРИКС хотя бы два из пяти объектов многофункционального гостиничного комплекса поручил раис РТ. О параметрах, застройщике и инвесторе будущего общественного центра на Казанке «Реальное время» недавно рассказывало. Но, как выяснило наше издание, в эти дни строители приступили к возведению третьей башни-отеля — еще одной гостиницы в 19 этажей на 236 номеров (корпус 4). Проект разработали в московском архитектурном бюро Сергея Скуратова, он рассказал редакции о задачах, поставленных заказчиком:
— Если говорить о технологическом и планировочном решении комплекса, то задача для нашей компании относительно простая. У нас в портфолио есть реализации и проекты гораздо крупнее и сложнее. Но с градостроительной точки зрения, объект очень ответственный, важный. На виду у всего города. Ошибиться было нельзя: ни с композицией, ни с высотностью, ни с выбранными фасадными решениями и материалами.
В решении этих вопросов, по его словам, особую помощь и поддержку оказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Что касается сжатых сроков реализации проекта и возможности сдать отели к осени, ответил так: «Это не наша ответственность. Домыслы и предположения здесь неуместны».
Заказчик взял на себя такие обязательства, значит эти вопросы нужно адресовать ему, убежден он: «Мы отвечаем за качество проекта и его реализацию. Ну и за сроки проектирования, позволяющие подрядчику все успеть к сроку. В кратчайшие сроки мы подготовили архитектурно-градостроительную концепцию (АК), согласовали ее в городе и республике, потом сделали стадию «проект» и прошли экспертизу». Сейчас команда архитекторов параллельно со стройкой закрывает все вопросы по РД (раздел — архитектура), увязывая ее с инженерными и конструктивными решениями.
— Вопросов и проблем много, и мы их решаем совместно с командой заказчика и подрядчика. Должно получиться красиво, удобно и уместно, — уверен Сергей Скуратов.
Проект представляет из себя пять корпусов, объединенных общим стилобатом. В бюро уточнили, что строительство предполагается вести в несколько этапов, и вопрос о вводе в эксплуатацию находится в компетенции заказчика. Этажность корпусов от 15 до 26 этажей, общая площадь комплекса 133 тысячи кв. м, номерной фонд четырех- и пятизвездочных гостиниц — 400 номеров.
Перезапуск Дома Свешникова
В марте получил разрешение на стройку и владелец объекта культурного наследия «Гостиница «Грандотель» — Дом Свешникова» первой половины XIX века (пристрой 1860 года). Это многострадальный архитектурный памятник в центре Казани, на ул. Кави Наджми, 10, который пережил немало бедствий, дважды горел и сейчас находится в крайне плачевном состоянии: у него почти нет кровли и уцелели не все стены. О планах восстановить аварийный особняк и превратить его в жилой дом владелец здания, известный девелопер и реставратор Мурат Фахрутдинов, рассказывал нашему изданию еще в 2022 году.
Бизнесмен ждал два вида разрешения — на проведение общестроительных работ (монтаж современных железобетонных перекрытий, укрепление фундамента) и на реставрационные. В частности, планировал восстановить своды Монье, но процедура затягивалась из-за статуса ОКН. При этом у Фахрутдинова за плечами уже большой опыт реставрационных работ — он восстанавливал Дом Аксенова и Дом Климова в Казани, а также Белую мечеть в Астрахани.
Правда, в прошлом году бизнесмен решил продать Дом Свешникова — он был выставлен на продажу за 400 млн рублей. Судя по всему, особняк пока у прежнего владельца, в документах фигурирует связанное с Фахрутдиновым ТСН «Кави Наджми, 10». Согласно срокам, здание должны достроить к концу 2025 года.
НИИ «Кан Авто», проект «куриного» короля и 3-я очередь апартаментов Миннахметовых
Поблизости от своих дилерских центров на Оренбургском тракте группа компаний «Кан Авто» строит по той уже стороне улице еще одно здание — научно-исследовательского института. НИИ появится на свободном участке между пожарной частью №10 и автомойкой «Карсар». Как сообщили «Реальному времени» в группе, данное здание она планирует «под размещение НИИ, связанного с разработкой и производством автокомпонентов».
— На 2024 год у нас имеется уже пять производств. До 2030 года планируем запустить еще семь производственных предприятий по автокомпонентам, — сообщили в компании.
Сеть дилерских центров Александра Колесова, сына главы КРЭТ Николая Колесова, кроме автомобилей, реализует аксессуары и комплектующие собственного производства. Компания выпускает автомобильные коврики, антикоррозийную обработку, защиту картера. В начале этого года планировала начать выпуск воздушных фильтров объемом до 10 млн единиц в год.
Тем временем компания «Вода Капитал» гендиректора «Ак Барс Арены» Радика Миннахметова и бывшего финансового директора «Рубина» Ильдара Рахматуллина приступила к третьей очереди своего элитного комплекса апартаментов в Боровом Матюшино.
Пятиэтажный комплекс со СПА, спортзалом и пирсом на Волге появился на месте закрывшегося в 2018 году ресторана Voda/Sneg, который принадлежал покойному брату одного из бизнесменов, экс-главе «Татспиртпрома» Иреку Миннахметову. Первую очередь апартаментов сдали к концу 2022 года.
Крупнейший производитель мяса птицы в России Виктор Наурузов, к которому перешли активы лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, в том числе птицефабрики и комбикормовый завод под Бугульмой и Самарой, занялся развитием своих предприятий в республике. В частности, аграрный магнат планирует инвестировать средства в увеличение объемов производства инкубационных яиц на ОП «Бугульминский Племрепродуктор». Проект «Репродуктор 2-го порядка бройлерного направления» мощностью до 120 млн ИЯ в год недавно прошел экспертизу и был одобрен. Главная цель этого репродуктора — заместить импортное инкубационное яйцо, которое ранее поставляли из Голландии, а также развитие мясного направления.
ЖК на месте заброшки и квартиры основателя киберфермы
Девелоперы анонсировали еще несколько крупных проектов, но они пока на стадии согласования. Недавно получил положительное заключение проект жилого комплекса в Московском районе Казани на ул. Хасана Туфана, 33. Так, судя по всему, решится судьба аварийного здания, выселение из которого несколько лет назад сопровождалось большим скандалом.
В последние годы оно пустовало, но осенью соседи заметили активность на участке, когда вокруг «заброшки» начали спиливать деревья. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Новое жилье» — фирма Нияза Шакирзянова, экс-директора компании из девелоперской группы «СМУ-88» Ильи Вольфсона.
Был одобрен первый этап реализации еще одного жилого комплекса в Казани — ЖК «Малевич» на ул. Аделя Кутуя. Застройщик — ООО «Инвестресурсплюс» связан с другим известным бизнесменом Константином Маковеевым, основавшим самую большую в Татарстане роботизированную ферму на 3 тысячи коров.
Наряду с сельхозбизнесом в Сабинском районе предприниматель занимается строительством. В Советском районе Казани поблизости от «Меги», ЖК «Паруса» и «XXI век» девелопер построит три дома переменной этажности на участке треугольной формы. Сообщается, что это будет комплекс комфорт-класса с подземным паркингом и коммерческими помещениями.
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