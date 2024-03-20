Авария на водопроводе оставила без воды десятки домов в Вахитовском районе Казани

Сегодня ночью в некоторых домах Вахитовского района Казани будет отключено водоснабжение из-за аварии на водопроводе 1958 года постройки, расположенном на улице Щапова.

Под отключение попадут 48 многоквартирных домов на улицах Галактионова, Щапова, Горького, Некрасова, Пушкина и других, а также 40 административных зданий и одна школа.

В расположенных рядом зданиях на улицах Маяковского, Ленина и Бутлерова будет понижено давление. Завершить работы на участке планируется к 5.00 завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что в некоторых домах Приволжского района будет отключено водоснабжение в связи с подключением переложенного участка водопроводной сети протяженностью 686 метров на улице Сафиуллина к централизованным сетям водоснабжения Казани.



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Разиль Самигуллин