Госдума планирует внести изменения в Гражданский кодекс

Госдума планирует внести изменения в Гражданский кодекс. Проект закона подготовлен в целях совершенствования законодательства в части использования банковских счетов несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Статьей Гражданского кодекса России определяется необходимость получения согласия родителей на совершение несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет сделок. Однако они вправе вносить вклады в банковские организации и распоряжаться ими без согласия родителей.

Банк России рекомендовал кредитным организациям не заключать договора банковского счета с несовершеннолетними без запрашивания у данных клиентов письменного согласия законных представителей. Однако, несмотря на позицию Центробанка, финансовые организации практиковали открытие счетов несовершеннолетним, обосновывая свои действия тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада.

В целях недопущения неоднозначного толкования банками норм гражданского законодательства в части использования банковских счетов несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, законопроектом предлагается внесение изменений в Гражданский кодекс России, устанавливающих запрет на открытие на имя несовершеннолетних детей банковских счетов без согласия их законных представителей. Ранее в Госдуму внесли законопроект о продлении поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах.

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Разиль Самигуллин