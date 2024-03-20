Два новых общественных пространства могут появиться в Чистополе к 2025 году

Жители Чистополя выбрали две территории, которые могут быть представлены на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Речь идет об улице Ленина и променаде вдоль дамбы.

Поскольку разница в количестве голосов между этими территориями незначительная, окончательный выбор пока не сделан. Каждая заявка оценивается Министерством строительства РФ. Один из важных критериев оценки — обоснование выбора места. Поэтому больше шансов на победу имеет территория от улицы Л. Толстого до улицы Нариманова.

Перед тем как представить заявку на конкурс, необходимо организовать доступность к территории от дамбы. Также эта территория может быть вынесена на голосование в рамках отбора пространств для благоустройства в 2025 году. Проголосовать за променад можно на сайте или на портале и в приложении «Услуги РТ».

Стоит отметить, что участие в конкурсе не гарантирует победу. Команда проекта подготовит заявку до 1 июня, а победители будут объявлены до сентября 2024 года. Напомним в 2024 году от Республики Татарстан на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет подано 10 заявок.

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Разиль Самигуллин