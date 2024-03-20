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В Иннополисе отключили воду из-за аварии на водопроводе

09:18, 20.03.2024 1

Сегодня утром в Иннополисе случилось аварийное отключение воды.

Причиной аварии стал аномально большой расход воды и связанное с этим падение давления. В школе сократили уроки, а спортивный комплекс закрыли до устранения неполадок.

Место аварии локализовано, там ведутся земляные работы. Вскоре организуют подвоз воды. Городские службы занимаются этим вопросом.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:53
    трубы то свежие. почему рвутся?
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