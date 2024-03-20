В Иннополисе отключили воду из-за аварии на водопроводе
Сегодня утром в Иннополисе случилось аварийное отключение воды.
Причиной аварии стал аномально большой расход воды и связанное с этим падение давления. В школе сократили уроки, а спортивный комплекс закрыли до устранения неполадок.
Место аварии локализовано, там ведутся земляные работы. Вскоре организуют подвоз воды. Городские службы занимаются этим вопросом.
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