На ремонт участка канализационного коллектора в Казани по улице Волкова выделят 644 тысячи рублей

На капитальный ремонт участка канализационного коллектора в Казани по улице Волкова выделят 644 тысячи рублей. Заказчиком тендера является казанский «Водоканал». Работы должны быть окончены в течение 60 календарных дней.

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке грунта с применением бульдозеров, а также вручную в траншеях, при погрузке, разгрузке и перевозке грузов, засыпке траншей и котлованов. Также в перечень обязательств входит уплотнение грунта и т. д.

Согласно договору, предусмотрены штрафы: 2—5% от общей суммы договора, но не менее 50 000 рублей. Ранее сообщалось, что на работы по модернизации шкафа управления установки по обезвоживанию осадочных вод выделят 14,9 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин