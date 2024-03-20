Криптоактивы за неделю в среднем снизились на 20%

Криптоактивы за неделю в среднем снизились в цене на 20%. Биткоин падал ниже $61 тыс., Ethereum — ниже $3 100. Объем ликвидаций лонгов превысил $390 млн, из которых более $125 млн в биткоинах и более $115 млн в Ethereum.

Инвесторы вывели из спотовых ETF на биткоин компании Grayscale более $1 млрд за два дня. По итогам 19 марта отток составил $326,2 млн. После достижения локального минимума курс биткоина частично восстановился до $63 тысяч.

Напомним, в Госдуму России внесен законопроект о создании специальной платформы для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты. Необходимость такой площадки отметил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Разиль Самигуллин