В апреле казанцы смогут посетить бесплатно музеи в честь 129-летия Национального музея Татарстана

В связи с празднованием 129-летия Национального музея Республики Татарстан день бесплатного посещения его филиалов переносится на 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Жители Казани и гости столицы Республики Татарстан в этот день смогут бесплатно посетить следующие музеи:

Литературный музей Габдуллы Тукая;

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;

Дом-музей В.И. Ленина;

Музей-квартиру Мусы Джалиля;

Музей Е.А. Боратынского;

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;

Музей Каюма Насыри.

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Нафиса Миннехузина