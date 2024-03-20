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В апреле казанцы смогут посетить бесплатно музеи в честь 129-летия Национального музея Татарстана

10:58, 20.03.2024

В связи с празднованием 129-летия Национального музея Республики Татарстан день бесплатного посещения его филиалов переносится на 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Жители Казани и гости столицы Республики Татарстан в этот день смогут бесплатно посетить следующие музеи:

  • Литературный музей Габдуллы Тукая;
  • Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;
  • Дом-музей В.И. Ленина;
  • Музей-квартиру Мусы Джалиля;
  • Музей Е.А. Боратынского;
  • Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
  • Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;
  • Музей Каюма Насыри.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоКультура Татарстан
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