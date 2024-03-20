Смотровая площадка Центра семьи «Казан» открывает сезон после зимнего перерыва

Фото: Олег Тихонов

В пятницу, 22 марта, после зимнего перерыва открывается смотровая площадка Центра семьи «Казан». Жители и гости города смогут полюбоваться панорамным видом на столицу Республики Татарстан с высоты 32 метра.

Смотровая площадка будет открыта ежедневно с 10.00 до 20.00. Технический перерыв — с 14.30 до 15.00. Стоимость билета для взрослых — 200 рублей. Дети от 7 до 18 лет смогут пройти за 100 рублей, а дети до 7 лет — бесплатно.

Смотровая площадка завершила работу в январе. За праздничные дни с 31 декабря по 8 января ее посетили более 12 тысяч человек, а за весь 2023 год — более 400 тысяч. Смотровая площадка работала в зимний период уже третий год подряд.

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Разиль Самигуллин