В Госдуме планируют создание системы компенсации стоимости имущества на ИИС третьего типа

Во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект предполагает создание системы компенсации стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) третьего типа.

Максимальная сумма компенсационной выплаты составит 1 миллион 400 тысяч рублей на одного человека. Компенсированию не подлежат рыночные и кредитные риски. Также законопроектом не предусмотрено участие органов государственной власти и местного самоуправления, а также Центробанка в составе органов некоммерческой организации, которая будет управлять компенсационным фондом.

Компенсационный фонд будет создан на базе некоммерческой организации путем изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Предполагается, что фонд будет работать на принципах самообеспечения, не допуская в то же время и аккумулирования излишних поступлений.

Ранее Госдума планировала внести изменения в Гражданский кодекс. Проект закона подготовлен в целях совершенствования законодательства в части использования банковских счетов несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

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Разиль Самигуллин