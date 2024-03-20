В параде 9 Мая в Москве примут участие более девяти тысяч участников и 75 единиц техники

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил, что в этом году в параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС.

В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных Сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

Военные парады также пройдут в 28 городах страны, в них примут участие свыше пятидесяти тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники. Ранее исполком Казани утвердил план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ее в России отпразднуют в 2025 году.

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Разиль Самигуллин