Первый тренер Кирилла Кольцова высказал предположение о причине его гибели

Первый тренер скончавшегося в США экс-хоккеиста Кирилла Кольцова Владислав Остапенко рассказал о своих предположениях относительно причин трагедии. По его мнению, проблемы могли быть связаны с семьей спортсмена.

Тело Кирилла Кольцова должны привезти в Минск, сообщил первый тренер спортсмена Владислав Остапенко. Он также рассказал, что хоккеист состоял в отношениях со второй ракеткой мира Ариной Остапенко.

Ранее представитель департамента полиции Майами сообщил, что в качестве причины смерти рассматривается самоубийство, а само дело находится в процессе расследования. Подозрений на убийство нет.

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Разиль Самигуллин