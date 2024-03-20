Предпринимательница из Казани обманула 42 покупателей на 250 тысяч рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней предпринимательницы из Казани. Ее обвиняют в мошенничестве по 42 заявлениям от жителей республики.

По данным следствия, обвиняемая создала страницу в социальной сети, через которую продавала рыбу и морепродукты в розницу. В основном ее клиентами были те, кто ранее уже покупал у нее товары. Однако с июня 2022 по январь 2023 года предпринимательница перестала поставлять оплаченную продукцию и не выходила на связь с покупателями. Свое поведение она объяснила проблемами с поставщиками рыбы и морепродуктов. В результате действий обвиняемой покупатели понесли ущерб на сумму около 250 тысяч рублей.

Ущерб был возмещен только в ходе расследования уголовного дела. Материалы переданы в Приволжский районный суд города Казани для дальнейшего рассмотрения.

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Нафиса Миннехузина